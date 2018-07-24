МИД РФ: Сообщения о неприятии Израилем предложений России по Сирии — ложь

Москва, , 20:50 — REGNUM Сообщения о том, что руководство Израиля отвергло российские предложения по Сирии, не соответствуют действительности, заявил 24 июля замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение оставить иранские и проиранские формирования в Сирии при условии их нахождения не ближе 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах.

«Такие сообщения не соответствуют действительности. Могу ответственно заявить, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника генерального штаба Валерия Герасимова с премьер-министром Биньямином Нетаньяху были предельно конструктивными», — сказал Артем Кожин.

Он подчеркнул, что «руководство Израиля высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии», предусматривающие отвод из этого района всех несирийских вооруженных формирований.

Артем Кожин подчеркнул, что проблемы в районе Голанских высот возникли из-за США.

«При этом, к сожалению, американцы, с которыми обговаривались детали функционирования указанной зоны деэскалации, не выполнили собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков террористических группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это вынудило сирийскую правительственную армию при поддержке российских ВКС осуществить войсковую операцию по ликвидации очага террористической активности в районах, прилегающих к Голанским высотам», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Израиле прошли переговоры премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, посетившим Израиль со срочным визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские военные раскрыли детали атаки на боевой самолет ВВС Сирии