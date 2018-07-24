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В гордуму Екатеринбурга собрались представители 13 партий

Политика

Восемь намерены пойти по единому округу

В гордуму Екатеринбурга собрались представители 13 партий
Здание городской думы Екатеринбурга

Екатеринбург, 24 июля 2018, 20:39 — REGNUM  В Екатеринбургскую гордуму своих представителей намерены провести 13 партий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Семь-восемь партий пойдут в Госдуму по партийным спискам. Выдвинуты списки от «Справедливой России», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», ЛДПР, «Коммунистов России», «Гражданской платформы» и КПРФ. Всего, напомним, по партспискам выдвинуты 544 кандидата.

25 июля до 18:00 по местному времени выдвинувшимся кандидатам и партиям необходимо сдать в избирком необходимые документы. В противном случае их не допустят до выборов.

Напомним, выборы гордумы пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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