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Политдиректора «нормандской четвёрки» проведут переговоры в Берлине

Политика

Встреча состоится 26 июля

Политдиректора «нормандской четвёрки» проведут переговоры в Берлине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Минские соглашения

Берлин, 24 июля 2018, 20:32 — REGNUM  Встреча политических директоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки» состоится в четверг, 26 июля, в Берлине, сообщили сегодня в МИД ФРГ.

Как ожидается, в ходе встречи представители России, Германии, Франции и Украины обсудят текущую ситуацию в Донбассе.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча «нормандской четвёрки» на уровне политдиректоров должна состояться в конце текущей недели в столице ФРГ.

«Мы будем говорить о том, как нам продвигать вперёд реализацию Минских соглашений», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня тема Минских соглашений была предметом переговоров на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров и начальник Генштаба ВС РФ встретились с Меркель в Берлине

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Минские соглашения и их выполнение
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