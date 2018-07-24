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В Катаре расширяют военную базу США, и так крупнейшую на Ближнем Востоке

Политика

На базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре уже сейчас размещены свыше 10 тыс. американских военных

В Катаре расширяют военную базу США, и так крупнейшую на Ближнем Востоке
Иллюстрация: U.S. Air Force
Авиабаза «Эль-Удейд»

Доха, 24 июля 2018, 20:21 — REGNUM  Военная база ВВС США Эль-Удейд, расположенная в Катаре и являющаяся крупнейшей на Ближнем Востоке, будет дополнительно расширена, сообщает 24 июля агентство QNA.

Агентство ссылается на заявление министра обороны Катара Халеда бен Мухаммед аль-Аттыйя. Он сообщил, что при участии командующего воздушными силами США на базе Эль-Удейд бригадного генерала Джейсона Армагоста прошла церемония закладки первого камня новых жилых и операционных зданий.

Сообщается, что расширение базы производится в рамках плана по укреплению стратегического военного сотрудничества Катара и США.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на базе Эль-Удейд в Катаре уже размещены более 10 тыс. американских военных. Кроме того, там же находятся военнослужащие так называемой международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Катар подписал соглашение с Вашингтоном о расширении базы Эль-Удейд на фоне дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и соседними странами — ОАЭ и Саудовской Аравией.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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