МИД Турции: Анкара не поддерживает идею антииранских санкций

Анкара, , 19:57 — REGNUM Турция не согласна с предложениями ввести санкции против Ирана, заявил 24 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Такое заявление глава турецкого МИД сделал в Баку на пресс-конференции.

«Мы против санкций против Ирана. Мы не обязаны присоединяться к санкциям США, Европы и Великобритании против Ирана», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госдеп США призвал всех сателлитов Вашингтона к ноябрю 2018 года полностью отказаться от покупки иранской нефти.

Кроме того, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что поставки иранской нефти после 4 ноября будут считаться нарушением санкций Вашингтона.

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