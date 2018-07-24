Вторник, 24 Июля 2018 года
21:38:58 МСК

МИД Турции: Анкара не поддерживает идею антииранских санкций

Политика

«Мы не обязаны присоединяться к санкциям США, Европы и Британии против Ирана»

МИД Турции: Анкара не поддерживает идею антииранских санкций
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 24 июля 2018, 19:57 — REGNUM  Турция не согласна с предложениями ввести санкции против Ирана, заявил 24 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Такое заявление глава турецкого МИД сделал в Баку на пресс-конференции.

«Мы против санкций против Ирана. Мы не обязаны присоединяться к санкциям США, Европы и Великобритании против Ирана», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госдеп США призвал всех сателлитов Вашингтона к ноябрю 2018 года полностью отказаться от покупки иранской нефти.

Кроме того, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что поставки иранской нефти после 4 ноября будут считаться нарушением санкций Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: Daily Sabah: просто так Анкара не поддержит санкции против Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить