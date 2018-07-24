На пост главы Екатеринбурга претендуют 22 кандидата

Екатеринбург, , 19:54 — REGNUM Мэром Екатеринбурга стремятся стать 22 кандидата. Об этом журналистам заявил глава горизбиркома Илья Захаров.

По его словам. 23 июля состоялось оргсобрание конкурсной комиссии. А завтра, 25 июля, будет идти отбор кандидатов и приниматься решение о допуске к собеседованию. Также возможно, что комиссия назначит дату собеседования.

Напомним, конкурсную комиссию возглавил глава облизбиркома Валерий Чайников. Его заместителем стал депутат гордумы и и.о. главы города — председателя думы Виктор Тестов.

Мэра города изберут депутаты думы, избранной 9 сентября. На их суд будет представлено не менее двух кандидатов.