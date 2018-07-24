СМИ: в Узбекистане уволили главу «Узстандарта»

Ташкент, , 20:11 — REGNUM В Узбекистане уволен глава агентства стандартизации, метрологии и сертификации «Узстандарт» Абдухамид Каримов, сообщает 24 июня издание Kun.uz.

По данным источника, ведомство возглавит сотрудник прокуратуры Узбекистана. За последние два года глава ведомства менялся четыре раза.

Отметим, сотрудники прокуратуры Узбекистана назначаются на высокопоставленные должности в различные ведомства. В частности, бывший прокурор Бухарской области Пулат Бабаджанов в 2017 году стал главой МВД.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Узбекистана Мурад Азимов возглавил таможенный комитет.