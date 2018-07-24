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Китай и Израиль смягчают визовые барьеры

Политика

В КНР открываются новые визовые центры, обслуживающие туристов

Китай и Израиль смягчают визовые барьеры
Дарья Драй © ИА REGNUM
Путешествие

Пекин, 24 июля 2018, 19:47 — REGNUM  В Китае активно открываются новые визовые центры Израиля, сообщает 24 июля Синьхуа.

Вслед за пекинским подобный центр открылся в Шанхае; вскоре ожидается открытие израильского визового центра в административном центре наиболее развитой южной провинции Гуандун — Гуанчжоу.

Кроме того, опережающими темпами растут масштабы авиасообщения между странами. С прошлого года самолеты из Израиля летают в Шанхай. В августе будут открыты еще два маршрута авиаперевозок — из Гуачжоу и Чэнду (провинция Сычуань).

По заявлению израильского посла в Пекине Цви Хейфеца, открытие визовых центров сделает более удобным получение гражданами КНР туристических виз.

Напомним, что в 2016 году Китай и Израиль подписали соглашение о выдаче многократных десятилетних виз.

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Политика Китая
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