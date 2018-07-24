Китай поддерживает президента Филиппин Родриго Дутерте

Пекин, , 19:41 — REGNUM Китай готов к детальному обсуждению всех разногласий с Филиппинами, чтобы на взаимной основе, руководствуясь принципом практического сотрудничества, защищать мир и стабильность в Южно-Китайском море, сообщает 24 июля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Заявление было сделано в ответ на высокую позитивную оценку состояния китайско-филиппинских отношений, которая прозвучала в послании о положении в стране, с которым выступил президент Филиппин Родриго Дутерте.

По заявлению Гэн Шуана, Китай одобряет и поддерживает независимую и самостоятельную внешнюю политику правительства Филиппин, курс на развитие Манилой нормальных, добрососедских и взаимовыгодных отношений с разными странами, который строится на основе равноправия, взаимного уважения и доверия.

Китайский дипломат особо подчеркнул, что сотрудничество двух стран полностью восстановилось с 2016 года и с тех пор достигнут заметный прогресс, который принес обоим народам реальную пользу.

Одним из ведущих направлений двустороннего сотрудничества на брифинге в МИД КНР была названа сфера безопасности; отмечено, что китайская сторона решительно поддерживает усилия президента Р. Дутерте по борьбе с наркотиками, трансграничной преступностью, поддержанию мира и стабильности в стране.

«Китай продолжит совместно с Филиппинами и другими странами АСЕАН формировать региональные правила и содействовать достижению дальнейшего прогресса в консультациях по Кодексу поведения в Южно-Китайском море», — заявил представитель МИД Китая.

Напомним, что о том, что Китай и страны АСЕАН начнут работу над таким документом, в ноябре 2017 года на саммите в Маниле заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.