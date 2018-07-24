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Пекин напомнил Вашингтону об обязанности соблюдать принцип одного Китая

Политика

И потребовал его соблюдения от частных авиакомпаний

Пекин, 24 июля 2018, 19:33 — REGNUM  В КНР напомнили США об обязанности соблюдения принципа одного Китая авиакомпаниями всех форм собственности; по информации Синьхуа, об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Гэн Шуан, который прокомментировал вопрос о том, почему некоторые американские компании не поменяли характер отображения в списке направлений своих авиаперевозок.

«Принцип одного Китая, — заявил Гэн Шуан, — это всеобщий консенсус международного сообщества, который служит политической основой для китайско-американских отношений и не является предметом переговоров, о чем американская сторона хорошо знает».

Напомним, что США взяли на себя обязательство соблюдать принцип одного Китая в 1971—1972 годах, когда разорвали дипломатические отношения с Тайванем и отказались от многолетнего вето на восстановление КНР в правах постоянного члена Совета Безопасности ООН. Ранее это место принадлежало Тайваню.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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