Пекин напомнил Вашингтону об обязанности соблюдать принцип одного Китая

Пекин, , 19:33 — REGNUM В КНР напомнили США об обязанности соблюдения принципа одного Китая авиакомпаниями всех форм собственности; по информации Синьхуа, об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Гэн Шуан, который прокомментировал вопрос о том, почему некоторые американские компании не поменяли характер отображения в списке направлений своих авиаперевозок.

«Принцип одного Китая, — заявил Гэн Шуан, — это всеобщий консенсус международного сообщества, который служит политической основой для китайско-американских отношений и не является предметом переговоров, о чем американская сторона хорошо знает».

Напомним, что США взяли на себя обязательство соблюдать принцип одного Китая в 1971—1972 годах, когда разорвали дипломатические отношения с Тайванем и отказались от многолетнего вето на восстановление КНР в правах постоянного члена Совета Безопасности ООН. Ранее это место принадлежало Тайваню.