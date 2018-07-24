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В Узбекистане сменили главу антикоррупционного ведомства при Генпрокуратуре

Политика

Свою трудовую деятельность в прокуратуре новый руководитель начал в 1999 году

Ташкент, 24 июля 2018, 19:46 — REGNUM  Начальником управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана назначен Улугбек Анваров, сообщает 24 июля издание «Подробно.uz».

Анваров занимал ранее должность заместителя главы управления. Свою трудовую деятельность в прокуратуре новый руководитель начал в 1999 году после окончания в 1996 году Ташкентского государственного юридического института.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле из министерства внутренних дел Узбекистана были уволены 20 руководителей. «Чистка» рядов МВД связана со скандальным случаем в Каттакургане Самаркандской области, когда сотрудник милиции заставил задержанную женщину раздеться.

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