В Узбекистане сменили главу антикоррупционного ведомства при Генпрокуратуре

Ташкент, , 19:46 — REGNUM Начальником управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана назначен Улугбек Анваров, сообщает 24 июля издание «Подробно.uz».

Анваров занимал ранее должность заместителя главы управления. Свою трудовую деятельность в прокуратуре новый руководитель начал в 1999 году после окончания в 1996 году Ташкентского государственного юридического института.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле из министерства внутренних дел Узбекистана были уволены 20 руководителей. «Чистка» рядов МВД связана со скандальным случаем в Каттакургане Самаркандской области, когда сотрудник милиции заставил задержанную женщину раздеться.

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