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«Койот» другой беспилотник собьет

Политика

Компанией «Рейтон» создан БПЛА для борьбы с другими дронами

«Койот» другой беспилотник собьет
Иллюстрация: Raytheon.com
БПЛА «Койот»

Вашингтон, 24 июля 2018, 19:26 — REGNUM  Ресурс FlightGlobal опубликовал материал о разработках американской компании «Рейтон». Компания работает над созданием БПЛА, которые будут использоваться для борьбы с другими дронами.

Речь идет о бесплотниках «Койот» (Coyote). Сухопутные войска США уже приобрели некоторое количество данных БПЛА для решения задач ПВО — защиты от БПЛА противника. Система управления огнем «Койота» работает в Ku-диапазоне (10,7 — 12,75 ГГц), это один из диапазонов вещания спутникового телевидения.

Одноразовый БПЛА запускается из трубы, он предназначен для преследования беспилотных летательных аппаратов противника и уничтожения их в полете небольшой осколочной боеголовкой. Он направляется к своей цели с помощью радиолокатора.

У «Койота» складное крыло и хвостовое оперение, движение ему придает толкающий воздушный винт с гибкими резиновыми лопастями. БПЛА может находиться в воздухе до получаса, дальность действия до восьмидесяти километров.

По мнению компании-разработчика, «Койоты» могут быть запущены с земли, воздуха или корабля. Аппарат может действовать один или объединяться в рой. БПЛА также могут быть адаптированы для миссий наблюдения, радиоэлектронной борьбы и борьбы с БПЛА. В боевом порядке роя они также могут быть использованы для атаки групп лодок или легких катеров.

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Беспилотники
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