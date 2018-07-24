За полгода на таджикско-афганской границе произошло 17 боестолкновений

Душанбе, , 19:51 — REGNUM За шесть месяцев 2018 года на границе между Таджикистаном и Афганистаном произошло 17 боестолкновений, сообщает 24 июля агентство Asia-Plus со ссылкой на начальника пресс-службы пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Мухаммада Улугходжаева.

По его словам, за отчетный период из незаконного оборота изъято 1,1 тыс. кг наркотиков, в том числе 70,2 кг героина, 340 кг опиума, 536 кг гашиша и 184 кг канабиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая командующий погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали заявил, что на север Афганистана переброшены 6825 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики разместились на 29 тренировочных базах республики.

Читайте также: Почти 7 тысяч боевиков разместились вдоль таджикско-афганской границы