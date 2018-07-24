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Мэй лично будет руководить переговорами с Евросоюзом по Brexit

Политика

Окончательной договоренности по параметрам выхода Великобритании из ЕС пока нет

Мэй лично будет руководить переговорами с Евросоюзом по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 24 июля 2018, 19:07 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что с настоящего момента она лично будет руководить переговорами по выходу Соединённого королевства из Европейского союза. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает AFP.

Выступая в парламенте Великобритании, Мэй заявила, что после перестановок в её кабинете она лично будет возглавлять британскую делегацию на переговорах по Brexit.

«Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам Brexit будет выполнять обязанности моего заместителя», — сказал Мэй.

Напомним, что Мэй удалось вывести из состава кабинета своих оппонентов по параметрам выхода из ЕС — министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по Brexit Дэвида Дэвиса. Новым министром по Brexit стал Доминик Рааб, но его полномочия уменьшены.

Ранее в Великобритании сообщили, что окончательное соглашение по Brexit может быть достигнуто к октябрю.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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