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Киргизия усиливает границу из-за террористов на севере Афганистана

Политика

Сложившаяся в Афганистане ситуация угрожает Киргизии

Киргизия усиливает границу из-за террористов на севере Афганистана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Афганистан

Бишкек, 24 июля 2018, 19:10 — REGNUM  Государственная пограничная служба Киргизии выставила дополнительные блокпосты с целью пресечения проникновения через границу террористов, сообщает 24 июля агентство «Кабар» со ссылкой на главу пограничного ведомства республики Уларбека Шаршеева.

По его словам, на территории Афганистана на границе с Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном сконцентрировалось до 10 тыс. боевиков террористических организаций. Сложившаяся ситуация угрожает Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в результате теракта на севере Афганистана погибли 20 человек. По данным местной полиции, нападение произошло во время встречи жителей провинции с представителями «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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