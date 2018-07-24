Степанакерт угрожает ударом по Мингечаурским станциям, Баку – по ААЭС

Ереван, , 18:53 — REGNUM В Армении есть объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни, передает Trend сообщение пресс-службы минобороны Азербайджана. Реакция военного ведомства Азербайджана поступила после заявления главы Армии обороны Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна о возможности нанесения удара по Мингечаурским электростанциям.

«Системы противовоздушной и противоракетной обороны Азербайджана обеспечивают полную безопасность воздушного пространства, а также государственных и военных объектов особого значения. Прежде чем делать столь безответственные заявления, вражеская сторона должна подумать о том, что на территории Армении есть такие объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни», — сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Очевидно, что в Баку имеют в виду Армянскую АЭС, поскольку иных соответствующих угрозам азербайджанской стороны объектов в Армении нет. Кроме того, станция расположена недалеко от границы с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, где также сосредоточены ракетные войска (порядка 180 км).

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Мнацаканян же, очевидно, имеет в виду электростанции. Это Мингечаурская ГЭС (424 МВт) и соответствующее водохранилище объемом порядка 15 млрд куб. м воды. Это крупнейшая гидроэлектростанция в Закавказье на реке Кура, а водохранилище обеспечивает ирригацию по всей низменности Кура-Аракс. Параллельно проведению недавних военных учений произошла авария на крупнейшей в стране Азербайджанской ГРЭС (2400 МВт), также расположенной в Мингечевире, что привело к обесточиванию большей части республики и парализации многих социальных и производственных систем. Они находятся на удалении порядка 100 км от Карабаха.

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