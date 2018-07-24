Посол России в Белоруссии Александр Суриков озвучил важную идею ИА REGNUM

Минск, , 18:47 — REGNUM Посол России в Белоруссии Александр Суриков накануне в эфире телеканала «Мир». предложил передать внутрибелорусские газовые сети «Газпрому», чтобы снизить цену газа для белорусских потребителей.

«Вот говорят — дайте цены Смоленской области. Если местные сети белорусские, которые занимаются дальнейшей перепродажей газа после получения от подразделения Газпрома, станут частью — арендной или какой-то частью — «Газпрома» (не обязательно их покупать), то тогда это цена сквозная, газпромовская — без всяких изъятий», — заявил российский дипломат.

Как отметил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, хорошо, что Александр Александрович внимательно читает ИА REGNUM и, наконец, озвучил идею о необходимости допуска «Газпрома» к белорусским областным сетям с целью снижения цен как для белорусских граждан, так и для предприятий.

«Мы говорили и писали об этом уже несколько лет. Последний раз — 16 июля в статье «Почему белорусская экономика до сих пор не готова к Союзной интеграции»:

"Россия продает гражданам республики и белорусским предприятиям действительно самый дешевый в мире газ. Однако как только он оказывается в руках белорусских властей, они тут же делают его в 2−3 раза более дорогим. То есть изымают из карманов и так небогатых, особенно в провинции, граждан и предприятий огромные средства, которые идут на поддержание неэффективной государственной экономики. Возникает логичный вопрос — зачем такой неэффективный посредник Газпрому и белорусским гражданам и предприятиям?

Соответственно, единый газовый рынок — это вовсе не одинаковые цены на газ, как нас в этом пытаются заверить белорусские власти, а равные права доступа поставщиков газа к потребителям. Если бы «Газпром» при образовании единого газового рынка ЕАЭС мог напрямую поставлять газ белорусским гражданам и предприятиям, получив доступ к белорусским областным газовым сетям, то цена на газ для граждан и предприятий упала бы в разы.

И это сразу стало бы мощным интеграционным стимулом — жители республики и директорат предприятий очень быстро бы увидели плюсы союзной интеграции».

По мнению Юрия Баранчика, это серьезное предложение и идет как раз-таки в русле союзной интеграции Белоруссии и России, а также создания единого рынка энергоносителей стран ЕАЭС.

«Осталось только начать на его уровне озвучивать и другие системные и концептуальные предложения, высказанные на страницах ИА REGNUM сторонниками Союзного государства Белоруссии и России, политологами и журналистами на белорусскую тематику, в том числе Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом. Было бы очень хорошо, чтобы хоть в этот раз Александр Александрович проявил последовательность и, сказав «А», сказал и «Б», — отметил эксперт.