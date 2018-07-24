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Лавров и начальник Генштаба ВС РФ встретились с Меркель в Берлине

Политика

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Лавров и начальник Генштаба ВС РФ встретились с Меркель в Берлине
Иллюстрация: Kremlin.ru
Валерий Герасимов

Москва, 24 июля 2018, 18:25 — REGNUM  Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялась 24 июля в Берлине, сообщает пресс-служба МИД России.

Как уточняется, в ходе переговоров обсуждалась проблема сирийского урегулирования, в том числе задачи, связанные с продвижением политического процесса и созданием условий для возвращения беженцев.

Кроме этого, стороны обсудили продолжающуюся работу в рамках «нормандского формата» по выполнению Минских соглашения от 12 февраля 2015 года.

«Были также затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений», — говорится в пресс-релизе.

По сообщению пресс-службы федерального правительства Германии, проведение данной встречи было согласовано на минувшей неделе Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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Мирное урегулирование в Сирии
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