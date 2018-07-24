Борис Кагарлицкий: Политическая культура США деградирует всё сильнее

Москва, , 19:04 — REGNUM Тема «враждебной России» стала в США очень важной, но попсовой темой, которая идёт в оборот, когда не получается вести содержательную дискуссию, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, заявившей о невозможности дружбы между Вашингтоном и Москвой.

«Все эти заявления и значительная часть истории русско-американских дискуссий и взаимных обвинений — это результат внутренней политики, — констатировал Кагарлицкий. — То есть так же, как в РФ очень нужен «американский враг», так и в США тема России стала очень важной и попсовой темой. Это тема, которая идёт в оборот, когда или невозможно, или не хочется, или страшно вести содержательную дискуссию по любому вопросу. Всё это свидетельствует о деградации политической культуры в США. Про Россию я говорить не стану, так как у нас деградировать уже нечему».

Слова Хейли Кагарлицкий призвал не воспринимать как заявление, относящееся к дипломатии и международным отношениям.

«Это надо воспринимать в плане политического пиара, причем второсортного, — добавил он. — И кстати, когда Хейли говорит, что «мы никогда не будем доверять России, потому что там Путин», стало быть, она уверена, что Путин будет в России вечно».

Также директор ИГСО отметил, что, по его мнению, парадокс состоит в том, что между РФ и США нет содержательного конфликта.

«С Евросоюзом у РФ есть содержательный конфликт, а вот с США — нет, — пояснил он. — При этом РФ изо всех сил старается подружиться с ЕС и враждует с США».

Кроме того, Кагарлицкий подчеркнул, что заявление Хейли адресовано в первую очередь не Москве или международному сообществу, а американским журналистам.

«Смысл этого заявления: «Вы нас обвиняете в том, что мы дружим с Россией, и мы говорим вам, что не дружим», — добавил глава ИГСО. — Всё это для внутреннего потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CBN заявила, что власти США никогда не будут доверять Российской Федерации и президенту Владимиру Путину.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем, — сказала Хейли. — Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт».

В то же время Хейли отметила, что встреча американского и российского президентов должна была случиться и что она положительно оценивает тот курс, который избрал Вашингтон в отношении Москвы.

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