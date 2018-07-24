Экс-депутат Рады: Порошенко утвердил новый план захвата Крыма

Киев, , 18:06 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко утвердил новый план по «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Об этом сегодня, 24 июля, написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, новый план по «деоккупации и реинтеграции» Крыма украинские власти должны выполнить к декабрю 2019 года. Журавко уточнил, что план был разработан «постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым» Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

«Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе», — уверяет Журавко.

Согласно этому плану, Киев намерен предоставить мировому сообществу «доказательство нарушения прав человека» в Крыму. Кроме того, украинские власти будут активно искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд. Также Киев будет активно финансировать проукраинские структуры на полуострове.

Те люди, которые решат переселится из Крыма на Украину уже сейчас, будут задействованы при формировании специальных подразделений ВСУ, которые, в свою очередь, будут задействованы украинскими властями для «освобождения» полуострова.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый план украинских властей по захвату Крыма. Все они совершенно нереализуемы, так как Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Любые попытку посягательства на полуостров будут означать войну с Россией.

Напомним, что в 2019 году на Украине пройдут выборы президента. Предполагаемые участники предвыборной борьбы уже готовят различные «планы».