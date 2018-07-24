Израильские военные раскрыли детали атаки на боевой самолет ВВС Сирии

Тель-Авив, , 17:54 — REGNUM Читайте также: Почему именно сейчас Израиль решил ударить по самолету Сирии?

Две ракеты Patriot были выпущены по сирийскому боевому самолету из-за того, что он примерно на 1,6 км зашел в израильское воздушное пространство, сообщается 24 июля на официальной странице армии обороны Израиля в Twitter.

Напомним, в результате был сбит самолет ВВС Сирии, производивший воздушные удары по незаконным вооруженным формированиям.

Ранее официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил журналистам, что перед тем как атаковать самолет, военные выяснили, не относится ли он к ВКС России.

Стоит отметить, что сбитый самолет упал на территории Сирии. Один из членов его экипажа, по данным СМИ, погиб.

Сирийская сторона утверждает, что военные Израиля сбили сирийский боевой самолет во время его нахождения в воздушном пространстве Сирии.

Читайте также: Почему именно сейчас Израиль решил ударить по самолету Сирии?

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сирийский летчик, управлявший сбитым Израилем самолетом, погиб