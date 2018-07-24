Врио губернатора Воронежской области определился с кандидатами в сенаторы

Воронеж, , 17:53 — REGNUM Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев представил пакет документов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Документы, сообщили в облизбиркоме, поступили 23 июля.

В соответствии с требованиями законодательства, кандидат от «Единой России» заявил и кандидатуры потенциальных претендентов на место в Совете Федерации РФ от региона, это: заместитель руководителя воронежского регионального исполкома партии «Единая Россия» Валерий Пятецкий, помощник депутата Госдумы Евгения Ревенко Виктор Липинский, а также действующий представитель региона в Совете Федерации Галина Карелова.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности на пост губернатора выдвинуты кандидатуры восьми человек: помимо Александра Гусева, это депутат гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной библиотеки Воронежского госуниверситета, доктор исторических наук Аркадий Минаков («Родина»), гендиректор ООО «Центр «Карьера» Сергей Муштенко («Яблоко»), директор ООО «Научно-производственное предприятие «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев («Партия Роста»), Юрий Слепченко («Казачья партия»).

Документы на регистрацию областная избирательная комиссия принимает до 18:00 25 июля.

Выборы губернатора Воронежской области назначены на 9 сентября. В последний раз выборы главы региона проходили в 2014 году. Явка тогда составила 56,21%, а победил действующий на тот момент глава региона Алексей Гордеев.

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