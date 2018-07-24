Эксперт: НАТО планирует операцию против ВМФ РФ в Черном море

Киев, , 17:40 — REGNUM Заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что заход в порт Одессы сразу шести боевых кораблей НАТО «является реакцией на попытки Кремля захватить Азовское и Черное моря». Об этом Самусь заявил 24 июля в эфире телеканала «5 канал».

Он сообщил, что НАТО планирует провести в отношении ВМФ РФ военную операцию.

«Начиная с 2016 года они совершают мероприятия по усилению постоянного пребывания кораблей НАТО. В Черном море действует конвенция Монтрё, и корабли нечерноморских государств не могут там постоянно находиться. Можно находиться 21 сутки, потом выходить за Босфор и Дарданеллы. Это довольно проблемная ситуация. Поэтому сейчас НАТО планирует на постоянной основе проводить ротацию кораблей, которые находятся в Черном море и которые могут создавать какой-то баланс сил Российской Федерации. С другой стороны, идет планирование операции, которая бы противодействовала российским агрессивным действиям», — добавил Самусь.

По его словам, действия военного флота России в Азовско-Черноморском бассейне несут прямую угрозу Украине.

«Россия целенаправленно, шаг за шагом устанавливает полный контроль над акваториями Азовского моря и Черного моря. Если говорить о Черном море и той группе кораблей НАТО, которая сейчас заходит в украинские порты и военно-морские базы — это также шаги НАТО в ответ… Это (заход кораблей НАТО в порт Одессы) реакция на эти угрозы. Натовцы, в отличие от нас, не считают, что это (проверки иностранных кораблей в Азовском море) информационный шум. Они реально считают, что Россия захватывает Черное море. Таким образом, скоро в Черном море будут просто так останавливать все корабли, которые им не нравятся. И никто ничего не сможет сделать», — допустил Самусь.

Эксперт считает, что Кремль превращает Азовское море в «русское озеро».

«В Азовском море идет демонстрация, в том числе и иностранным компаниям, что это российское море, что это «русское озеро». Если вы заходите в это море, во-первых, вы проходите Керченский пролив, который сегодня демонстративно контролируется Россией. Это контрольно-пропускной пункт, свой Босфор для России… Это большие экономические потери для Украины. Когда говорят, что Украине тут нельзя нагнетать обстановку, я не понимаю, почему», — сказал Самусь.

Он также призвал Киев выйти из российско-украинского морского договора от 2003 года и начинать устанавливать морские границы в Азовском море в рамках морского права.

«По информации министерства инфраструктуры, есть десятки, сотни жалоб от капитанов и собственников судов из-за этих задержаний. Мы не должны ждать, будут жалобы или нет. В первую очередь мы должны руководствоваться национальными интересами Украины. Если национальным интересам Украины отвечает такая ситуация, когда фактически терроризируют судна, которые идут в украинские порты. Идет целенаправленный психологический терроризм… Сегодня РФ фактически контролирует и Керченский пролив, и Азовское море. Границы не определены. Они считают, что это российское море или российское озеро», — рассказал Самусь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в порт Одессы зашли шесть кораблей постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2). В частности, в Одесский порт зашли фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик «Анамур» ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия не нарушает нормы международного морского права, досматривая корабли, идущие в украинские порты на Азове.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в преднамеренной остановке судов, движущихся в направлении Мариупольского и Бердянского портов, чтобы заставить их изменить маршрут, и призвал мировое сообщество ввести санкции в отношении российских портов в акватории Чёрного моря.

Согласно договору от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив имеют статус внутренних вод России и Украины.