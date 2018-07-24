Ушаков: Новую встречу Путина с Трампом Болтон обсудит с Патрушевым

Москва, , 17:40 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по вопросу организации новых переговоров президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — может встретится с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом Ушаков заявил журналистам сегодня, 24 июля.

«Очевидно, с Патрушевым. Я еще не знаю, где будет эта встреча, пока она не конкретизирована», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, с кем может встретиться Болтон по вопросу организации следующего раунда российско-американских переговоров на высшем уровне.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Трамп поручил своему советнику Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года. Затем Сандерс сообщила, что Болтон в августе встретится со своим «российским коллегой» по вопросу приглашения Путина в Вашингтон. С кем именно будет встречаться Болтон она не уточнила.

Кроме того, Ушаков отметил, что Путин и Трамп могут встретиться на саммите G20 в Аргентине или на других международных форумах.