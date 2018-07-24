Севморпуть доверили главе Атомфлота

Москва, , 17:38 — REGNUM Сразу на две должности в госкорпорации «Росатом» назначен бывшийглава ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте коммуникаций «Росатома», Рукша займет должность заместителя генерального директора госкорпорации и возглавит Дирекцию Северного морского пути (СМП).

«На создаваемую в структуре Госкорпорации «Росатом» Дирекцию СМП под руководством Вячеслава Рукши будут возложены следующие функции: реализация государственной политики и стратегия развития СМП; взаимодействие с регионами и органами власти; управление проектами развития (в том числе инфраструктуры); целеполагание и контроль достижения ключевых показателей деятельности предприятий; реализация государственных функций и услуг. В ведении Дирекции также останется управление атомным ледокольным флотом (ФГУП «Атомфлот»), содержание и поддержание существующей инфраструктуры», — сообщили в департаменте.Исполнение обязанностей генерального директора ФГУП «Атомфлот» возложено на Мустафу Кашку, первого заместителя генерального директора — главного инженера предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время госкорпорация «Росатом» станет единым инфраструктурным оператором главной арктической водной артерии. Ведомству будут переданы функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

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