ГД ратифицирует протокол к конвенции относительно принудительного труда

Москва, , 17:36 — REGNUM Госдума в первом чтении ратифицировала протокол к конвенции относительно принудительного или обязательного труда 1930 года, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Протокол ратифицирован 25 странами — членами Международной организацией труда (МОТ).

Конвенция относительно принудительного или обязательного труда 1930 года (Конвенция № 29) определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда, меры по обеспечению формирования достойной позиции работника в рамках трудовых отношений. Однако документ содержит ряд устаревших с момента ее принятия положений, в частности, в отношении допустимости применения принудительного и обязательного труда для общественных целей.

Предметом регулирования протокола являются основные права и свободы человека и гражданина.

«Необходимость разработки и принятия МОТ Протокола продиктована также тем, что в современном мире контекст и формы принудительного или обязательного труда претерпевают изменения, торговля людьми в целях принудительного или обязательного труда, которая может приводить к сексуальной эксплуатации, является предметом возрастающего беспокойства международного сообщества и требует незамедлительных действий для ее полного пресечения. Кроме того, все большее число работников, занятых принудительным или обязательным трудом, приходится на частный сектор экономики. Отдельные сектора экономики отличаются особой уязвимостью и некоторые группы работников более других рискуют стать жертвами принудительного или обязательного труда, например, трудящиеся мигранты», — отмечается в сопроводительных документах.

В частности, согласно нормам протокола во исполнение обязательств положить конец принудительному или обязательному труду каждый член МОТ принимает действенные меры по предотвращению и прекращению его использования, предоставлению его жертвам защиты и доступа к надлежащим и эффективным средствам правовой защиты, таким как возмещение ущерба и санкции в отношении правонарушителей, прибегающих к принудительному или обязательному труду.