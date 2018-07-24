СМИ: Сирийский летчик, управлявший сбитым Израилем самолетом, погиб

Дамаск, , 17:29 — REGNUM Лётчик, управлявший боевым самолётом ВВС Сирии, который был сбит военными Израиля, погиб, сообщает 24 июля Al-Masdar, ссылаясь на неназванный источник в сирийских военных кругах.

По информации агентства, известны личные данные погибшего летчика. Утверждается, что это полковник ВВС Сирии Умран Маре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Израиля официально сообщили, что 24 июля ими был сбит боевой самолёт ВВС Сирии.

По их утверждению, перед тем как атаковать сирийский самолет они убедились, что он не принадлежит ВКС России.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские войска сбили сирийский самолет ракетами «Пэтриот»

Читайте развитие сюжета: Израильские военные раскрыли детали атаки на боевой самолет ВВС Сирии