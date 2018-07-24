Референдум в Донбассе — «троянский конь для Киева» — эксперт

Киев, , 17:29 — REGNUM Инициатива России провести на Донбассе референдум «полностью соответствует плану России по федерализации и развалу Украины». Об этом на своей странице в Фейсбук написал главред донецкого издания «Остров» Сергей Гармаш.

«Вполне верю, что Путин сделал Трампу предложение о референдуме на Донбассе. Такой «референдум» лежит в канве очень последовательной политики России по разрушению украинской государственности путём федерализации Украины. Прекрасный механизм запихнуть Донбасс в Украину в качестве троянского коня», — отметил Гармаш.

Он не исключает, что референдум в Донбассе позволит России отменить санкции Запада.

«Представьте, что люди проголосуют за возвращение в Украину в качестве автономии. Или при условии федерализации страны… Для Киева, естественно, такой вариант не приемлем, но тогда Путин и его агенты в Украине начнут кричать, что Киев не хочет мира и не выполняет Минские соглашения. Симпатики России на Западе получают повод снять с неё санкции, Трамп давит на Киев, не исключено даже, что санкции вводятся уже против «кровожадной» Украины», — пояснил Гармаш.

«То есть, таким «референдумом» Путин хочет заставить Украину реализовать политическую часть Минска в том виде, как это выгодно России и фактически, начать процесс федерализации и раскола страны. Никаких референдумов от оккупантов», — добавил Гармаш.

Как сообщалось ранее, 23 июля статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что страны «нормандской четверки» могут обсудить предложенный Москвой референдум в Донбассе.

«В конце этой недели должна состояться встреча в Берлине на уровне политдиректоров стран «нормандской четверки», где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим», — сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения референдума в Донбассе.

Напомним, ранее идею провести референдум в Донбассе отвергли Украина и США. 20 июля представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что США не рассматривают возможность поддержки референдума в Донбассе.