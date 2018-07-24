Шойгу: На учениях НАТО в Восточной Европе численность боевой авиации растет

Москва, , 17:27 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что страны военного блока НАТО существенно увеличили количество задействованной в учениях на территории Восточной Европы боевой авиации. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает телеканал RT.

По словам Шойгу, численность боевой авиации НАТО на учениях в Восточной Европе за последние пять лет возросла почти в 10 раз. Также увеличилась численность личного состава, задействованного в учениях.

«Численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101», — сказал министр обороны.