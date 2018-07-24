Вторник, 24 Июля 2018 года
18:24:27 МСК

Шойгу: На учениях НАТО в Восточной Европе численность боевой авиации растет

Политика

За пять лет численность боевой авиации, задействованной в учениях НАТО в Восточной Европе, выросла с 11 единиц до 101

Москва, 24 июля 2018, 17:27 — REGNUM  Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что страны военного блока НАТО существенно увеличили количество задействованной в учениях на территории Восточной Европы боевой авиации. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает телеканал RT.

По словам Шойгу, численность боевой авиации НАТО на учениях в Восточной Европе за последние пять лет возросла почти в 10 раз. Также увеличилась численность личного состава, задействованного в учениях.

«Численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101», — сказал министр обороны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить