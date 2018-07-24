Все больше солдат ВСУ сводят счёты с жизнью – украинский оппозиционер

Москва, , 17:24 — REGNUM Одним из последствий той пропаганды, которую развернул киевский режим на подконтрольной ему территории, стал рост числа самоубийств среди украинских солдат, считает лидер украинской партии «Союз Левых Сил» Василий Волга. Об этом он заявил 24 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Около полугода назад президент Украины Пётр Порошенко уволил главного психиатра министерства обороны Украины, начальника клиники психиатрии главного военно-медицинского госпиталя минобороны Олега Друзя, — рассказал Волга. — Это было сделано после того, как главный военный психиатр вооружённых сил Украины провёл обследование солдат (которые приняли участие в АТО — прим. ИА REGNUM ) и пришёл к выводу: 93% — психически неуравновешенные люди».

Как рассказал Волга, Порошенко в срочном порядке уволил медика, но тот успел передать свои материалы прессе. Также политик рассказал об огромной статистике самоубийств среди участников АТО, причем потери от этих суицидов, по словам Волги, уже можно сравнить с потерями от боевых действий.

Однако киевский режим, как отметил Волга, вовсе не пытается залечить рану, нанесённую двум народам в связи с конфликтом на юго-востоке Украины, а только разжигает ненависть и подпитывает её.

Напомним, что вооружённый конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Согласно данным с делового портала DNR LIVE, общая численность войск АТО достигла примерно 90 тысяч человек. С 1 июля 2018 года стороны военного конфликта в Донбассе объявили «хлебное» перемирие, однако ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на договорённость.

Также отметим, что, по данным министерства обороны Украины, озвученным 14 апреля 2017 года, с начала конфликта на юго-востоке Украины погибли 2652 украинских военнослужащих, а ещё 9578 военнослужащих получили ранения.