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Болтон и Патрушев встретятся для поготовки новой встречи лидеров РФ и США

Политика

Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до конца текущего года

Москва, 24 июля 2018, 17:19 — REGNUM  Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон может встретиться с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом 24 июля сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, такая встреча планируется в рамках подготовки нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Конкретная дата и место переговоров Патрушева и Болтона пока не называются.

Отметим, что накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Джон Болтон рассчитывает встретиться в августе «со своим коллегой из России».

Юрий Ушаков также сообщил, что от американской стороны поступило предложение провести новую встречу лидеров двух стран в конце текущего года в Вашингтоне. Вместе с тем, по его словам, не исключаются и другие форматы встречи, в том числе в рамках ближайшего саммита G20, который будет проходить 30 ноября-1 декабря в Аргентине.

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Российско-американские отношения
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