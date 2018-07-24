Сирийские военные взяли 21 населенный пункт на юго-западе Сирии

Дамаск, , 17:14 — REGNUM По информации военных источников из САА, сирийские войска вошли в новый город у оккупированных Голанских высот. Это город Габир Аль-Бустан в провинции Дераа. Военные смогли войти в город после того, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вынуждены его покинуть.

Сейчас идет работа групп по разминированию вокруг города. Когда закончатся эти мероприятия, можно будет говорить, что Габир Аль-Бустан находится под полным контролем.

Всего по обе стороны границы между провинциями Дераа и Кунейтра Сирийская арабская армия серьезно потеснила террористов и захватила двадцать один населенный пункт.

В ходе плановых мероприятий по зачистке территории в населенном пункте Набаа Ас-Сахр, расположенном в 16 километрах от города Кунейтра, сирийские военные обнаружили в одной из школ полевой госпиталь боевиков. Госпиталь оснащен современным медицинским и лабораторным оборудованием производства иностранных государств, в основном Иордании и Израиля. Этот пример демонстрирует, кто регулярно оказывал террористам значительную финансовую и другую поддержку.

В провинции Кунейтра в основном действуют подразделения 4-й механизированной дивизии САА. Подразделения «Сил Тигра» нацелены на анклав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) юго-западе провинции Дераа.