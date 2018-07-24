Шойгу пообещал ответ России на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО

Москва, , 17:13 — REGNUM Россия примет адекватные меры в ответ на активную интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО, заявил 24 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства напомнил, что в мае 2018 года Североатлантический альянс заключил с Финляндией и Швецией договор об их полноправном участии в военных учениях и интеграции систем управления войсками этих стран в общую натовскую структуру.

Шойгу подчеркнул, что эти шаги разрушают существующую систему безопасности и вынуждают Россию принимать ответные меры.

В частности, с 2014 года численность натовских войск в Восточной Европе возросла с двух до 15 тыс. человек, а интенсивность военных учений и боевой подготовки только усиливается.

«С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, все эти шаги руководство НАТО предпринимает под нескончаемые сообщения западных СМИ об агрессивных планах России в отношении Восточной Европы и Прибалтики.

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