Москва, , 17:12 — REGNUM Госдума ратифицировала Конвенцию о безопасности и гигиене труда в строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. На сегодняшний день конвенция ратифицирована 31 государством, являющимся членом Международной организации труда (МОТ).

Конвенция определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их труда, в том числе при осуществлении строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, а также взрывчатых веществ.

Конвенция закрепляет в качестве одного из базовых принципов право и обязанность наемных работников и лиц, работающих не по найму, участвовать в обеспечении безопасных условий труда в той мере, в какой они контролируют оборудование и методы труда, а также выражать свое мнение относительно осуществляемых рабочих процедур. Такое участие предполагает сотрудничество между работодателями и работниками для содействия безопасности и гигиене труда на строительных площадках.