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Узбекистан впервые назначил посла в Омане

Политика

О планах открытия посольства сообщалось в апреле 2017 года

Ташкент, 24 июля 2018, 17:09 — REGNUM  Послом Узбекистана в Омане назначен бывший сотрудник управления сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки Анвар Абдухалимов, сообщает 24 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на МИД республики.

Абдухалимов, отбывший в Маскат 22 июля, стал первым послом Узбекистана в Омане. О планах открытия посольства в султанате во внешнеполитическом ведомстве республики сообщили в апреле 2017 года.

Напомним, 20 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с генеральным секретарем МИД Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди. В этот же день в Ташкенте состоялись межмидовские политические консультации.

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