Японский правый считает Россию и Китай угрозой для Японии

Токио, , 07:10 — REGNUM Раздувание «российской угрозы» остается для многих японских политиков основной ставкой в организации общественного мнения вокруг взаимоотношений России и Японии. Кому и зачем так остро необходим образ агрессивных русских, мечтающих о нападении на Японию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Рассуждения профессора Университета Кобэ Тосихиро Минохара, опубликованные в газете японских правых «Санкэй симбун», сводятся к тому, что России нельзя доверять. «Расширение границ военным путем», под которым Минохара подразумевает возвращение Крыма, делает, по его мнению, весьма сомнительными планы сотрудничества. В ту же логику японский профессор пытается поместить и отношения с Китаем, задавая риторический вопрос — а что, если жители Окинавы пожелают присоединиться к Китаю? Действительно, а что? И как быть с правом народов на самоопределение?

Все это очень тревожит Минохару и, вероятно, должно отвратить японцев от конструктивного диалога, как с Россией, так и с Китаем. Вдруг в ходе общения окажется, что соседи Японии не так страшны, как изображают их недоброжелатели?

Читайте статью Удивляться тому, что Япония не откажется от претензий на Курилы, не стоит и другие публикации Анатолия Кошкина, посвященные истории и современности российско-японских отношений.