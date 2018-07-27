Польские фермеры обещают властям «показать свою силу»

Варшава, , 05:13 — REGNUM Крайне низкие закупочные цены на продукцию местных фермеров возмутили аграриев Польши, которые устроили в Варшаве протестный митинг. Фермеры требуют господдержки, в противном случае обещая новый протест, уже большего масштаба. Какова ситуация, в которой оказались польские фермеры, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По словам председателя Подкарпатской сельскохозяйственной палаты Станислава Бартмана, расходы на сбор по каждому виду не покрывают стоимость самого продукта. Сложившееся положение он назвал трагедией и пояснил:

«Если бы хотел нанять людей для моей плантации сегодня, мне пришлось бы добавить от 30 до 50 тысяч злотых, чтобы собрать урожай. Сельским хозяйством пренебрегают. Помогают всем, кроме фермеров. Никогда не было еще так плохо!»

Бартман рассказал, что перекупщики предлагают ему 15 грошей за килограмм яблок, что равно 150 злотым за тонну, но сбор урожая обходится минимум в 250 злотых на тонну. Урожай гниет, говорят фермеры, а страна закупает фрукты и ягоды на Украине. Терпение аграриев на пределе. Несмотря на обещание министра сельского хозяйства Яна Ардановского, что совет министров рассмотрит законопроект, улучшающий положение польских аграриев, Бартман не считает проблему решенной:

«Мы в Подкарпатье успокоимся, но могу заверить, что в случае необходимости — и это займет 2−3 дня — мы продемонстрируем нашу силу. Мы поедем в Варшаву, но не в 20 автобусах, а в 200».

О других событиях, которые обсуждает польская пресса, читайте в статье: Наступление украинских фруктов разозлило польских фермеров

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