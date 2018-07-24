Молдавия не хочет праздновать мир на Днестре

Тирасполь, , 16:59 — REGNUM Молдавия пытается сорвать празднование 26-й годовщины миротворческой операции на Днестре. Как заявил в интервью приднестровскому государственному ИА «Новости Приднестровья» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков, молдавская сторона до сих не подтвердила участие в праздничных мероприятиях.

Представители Кишинёва также попытались добиться переноса празднований из Бендер в одно из сёл Дубоссарского района.

«Бендеры — своего рода столица миротворческой операции. Никто не отказывается проводить памятные мероприятия и в Дубоссарском районе [Приднестровья], к ним очень серьёзно готовятся местные органы власти. Примут участие в нём и российские, и приднестровские миротворцы. Праздник в Дубоссарах будет. Но основные мероприятия будут проведены в Бендерах», — отметил Беляков.

По его словам, у российских и приднестровских миротворцев в этой части разногласий нет. «Есть разногласия с молдавской стороной. Желание представителей Республики Молдова провести празднование этой даты в каком-нибудь селе Дубоссарского района объясняется стремлением принизить роль миротворческой операции, сделать вид, что её просто не существует», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия на протяжении многих лет пытается дискредитировать проходящую под эгидой России миротворческую операцию на Днестре. Год назад в день 25-летия мира на Днестре правительство Молдавии выступило с заявлением о том, что для Кишинёва это «праздник со слезами на глазах», который надо отмечать с приспущенными флагами. В молдавском кабмине также обвинили Россию и ее миротворцев том, что они являются главным препятствием для урегулирования конфликта.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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