СКР завершил расследование дела в отношении экс-главы владимирского ГУПа

Владимир, , 16:58 — REGNUM СУ СК РФ по Владимирской области завершило расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главы государственного унитарного предприятия «Комбинат «Тепличный». Как сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства, всего в деле Виктора Шляхова шесть эпизодов: экс-глава комбината обвиняется во взяточничестве, хищении вверенного имущества, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи считают, что с 2015 года Виктор Шляхов действовал в своих корыстных интересах, несмотря на ухудшающееся положение комбината. В частности, он требовал с предпринимателей деньги за продление договоров и бесперебойную поставку продукции, запрещал подчиненным обращаться в суд с исками к получателям-должникам, надеясь на вознаграждение, давал поручения по отгрузке товаров получателям, которые имели задолженность. В результате долги контрагентов составили 7,1 млн рублей. Все это обернулось недополученными доходами комбината.

По версии следствия, также за два с лишним года Виктор Шляхов получил 4,4 млн рублей в виде взяток и денег за коммерческий подкуп. В феврале 2016 года Виктор Шляхов приказал подчиненным отдать ему часть годовой премии. Общая сумма составила 390 тыс. рублей.

При этом сам бывший глава ГУПа свою вину не признает до сих пор, заявляя, что все действия СКР — провокация. Сейчас он находится в СИЗО. Его имущество стоимостью 12 млн рублей арестовано. В ближайшее время дело будет передано в суд.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным местных СМИ, Виктор Шляхов является супругом бывшего пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой. Он был назначен на должность главы комбината сразу после того, как Светлана Орлова стала губернатором.

Виктор Шляхов — не единственный член команды губернатора, который находится под следствием. Сейчас суд рассматривает дела о получении взяток бывшим заместителем губернатора Дмитрием Хвостовым. Уголовное дело о взяточничестве также возбуждено в отношении замгубернатора Елены Мазанько.

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