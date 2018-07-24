В Петербурге разгорается финальная битва за пост главы Горизбиркома

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Центральная избирательная комиссия в среду, 25 июля, рассмотрит вопрос о назначении главы Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня стало известно, что Георгий Полтавченко назначил в Горизбирком по собственной квоте нового члена с правом решающего голоса — главного федерального инспектора полпредства президента РФ в СЗФО Виктора Миненко. Именно ему предсказывали кресло главы ГИК после ухода Виктора Панкевича, который подал в отставку 26 июня.

Однако не все политические силы Северной столицы согласны с таким вариантом. Так, члены Горизбиркома с правом решающего голоса, которых связывают со спикером Заксобрания, главным городским единороссом Вячеславом Макаровым, написали в ЦИК «письмо несогласных».

Подписи под документом поставили семеро из тринадцати членов комиссии: действующая и.о. председателя Алла Егорова, Людмила Боричева, Марина Жданова, Дмитрий Краснянский, которые попали в ГИК по квоте Заксобрания, а также направленная от «Единой России» Наргис Ахадова, от КПРФ — Николай Левшин, от «Партии роста» — Алексей Березин.

Главе ЦИК Элле Памфиловой члены Горизбиркома пишут, что за последние шесть лет, пока здесь заправлял сначала Алексей Пучнин, а затем Виктор Панкевич, «деятельность петербургской избирательной комиссии как коллегиального государственного органа зачастую подменялась не гласной и не открытой работой ее аппарата под единоличным руководством председателя комиссии».

Чтобы этого не произошло вновь, члены комиссии просят Памфилову проконсультироваться с ними о кандидатуре председателя в связи с «возможным различием мнений» по кандидатам.

Более того, указанные члены Горизбиркома даже попытались провести заседание комиссии накануне, 23 июля, однако кворум им собрать не удалось. Все члены ГИК, которые направлены в комиссию губернатором Петербурга, а также некоторыми партиями, просто не явились.

Таким образом, конфликт между Законодательным собранием и Смольным, который долгие годы поддерживался в «подковерном» формате, сейчас стал всё чаще выползать наружу. Наблюдатели связывают недавнюю активную критику со стороны Макарова и ЗакСа в отношении смольнинских чиновников именно с попыткой «разыграть» кресло главы Горизбиркома.

Так, уже притчей во языцех стала борьба парламента и лично Макарова с главой администрации Центрального района, бывшим сотрудником ФСБ Андреем Хлутковым в связи с тем, что Хлутков пытается влиять на местное отделение «Единой России». Парламент завалил Смольный запросами на эту тему, а 26 июня, в день, когда экс-глава ГИК Панкевич официально уволился, парламент послал на заседание городского правительства своего представителя Михаила Бродского, который в микрофон заявил о существующих «проблемах» во взаимоотношениях законодательной и исполнительной властей.

Тогда Георгий Полтавченко высказал Бродскому свое неодобрение и удивление таким поведением, ведь губернатор привык решать подобные вопросы за закрытыми дверями. «Если это мнение Законодательного собрания, то я бы хотел его услышать от председателя Заксобрания Макарова Вячеслава Серафимовича», — сказал Полтавченко.

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Позднее СМИ стало известно, что вице-губернатор Константин Серов, курирующий вопросы внутригородской политики, и представители полпредства президента якобы встретились и согласовали между собой кандидатуру Виктора Миненко на пост главы Горизбиркома.

Уже 20 июля Центризбирком, изрядно раскритиковав работу Виктора Панкевича, рекомендовал к назначению Виктора Миненко. Последний был на связи с ЦИК по видеоконференции и поблагодарил за оказанное доверие. Он обещал, что приложит «все усилия для того, чтобы избирательная система Санкт-Петербурга вышла на тот высокий уровень открытости и доверия со стороны избирателей, который сегодня достигнут ЦИК России».

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Миненко заявил, что, на его взгляд, сперва следует создать «сильную и профессиональную систему» избиркомов всех уровней, речь идет о возможной перетасовке кадров в территориальных, участковых комиссия, а также комиссиях муниципалитетов и, конечно, самом Горизбиркоме.

«Мы должны понимать, что сегодня вся страны шагнула далеко вперед в плане проведения открытых и честных выборов, и нам также важно вернуть доверие людей к избирательной системе нашего города», — подчеркнул Миненко.

Напомним, предшественником Виктора Панкевича был Алексей Пучнин, который покинул свой пост спустя четыре года работы, в апреле 2016 года. ЦИК требовал от Панкевича очистить избирательную систему города, но, в итоге, многие главы местных комиссии остались на своих постах, а Элла Памфилова назвала такие меры «косметическими».

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Виктор Миненко занимал пост главного федерального инспектора (ГФИ) с 2012 года. На протяжении последних лет он отслеживал исполнение «майских указов» президента, в 2013 году даже пугал, что Петербург «стоит на пороге» их невыполнения.

Петербург за последние годы прославился на всю страну скандалами на муниципальных, парламентских и президентских выборах.