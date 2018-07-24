Шойгу рассказал о разминировании Сирии российскими сапёрами

Москва, , 16:52 — REGNUM Российские сапёры с 2016 года нейтрализовали на территории Сирии свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов, заявил 24 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что российские специалисты Международного противоминного центра в Сирии разминировали также 17 тыс. зданий и сооружений, свыше 6,5 тыс. гектаров земли, обезвредили 105 тыс. взрывоопасных предметов.

«Российскими специалистами Международного противоминного центра в Сирии очищено более 6,5 тысячи гектаров территории и 17 тысяч зданий, обезврежено 105 тысяч взрывоопасных предметов», — сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, глава российского военного ведомства напомнил, что российскими специалистами Центра было обучено 1245 сирийских сапёров, усилиями которых было разминировано порядка 2 тыс. гектаров территории.

Как сообщало ИА REGNUM, при поддержке России и под руководством российских военных советников была восстановлена армия Сирийской Арабской Республики и с нуля созданы некоторые виды и рода войск.

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