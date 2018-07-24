Путин на саммите БРИКС проинформирует об итогах переговоров с Трампом

Москва, , 16:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе саммита глав государств БРИКС проинформирует коллег о результатах своих недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, сообщил 24 июля помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он напомнил, что 19 июля Владимир Путин уже дал свои оценки росийско-американскому саммиту во время совещании послов и постоянных представителей России в МИД. Причем, как отметил Ушаков, речь об этом шла как в открытой, так и в закрытой части встречи.

«Сейчас будет вполне логично изложить оценки и нашим партнёрам (по БРИКС — ред.)», — отметил помощник президента.

Напомним, десятый саммит лидеров стран БРИКС пройдёт 26 июля в Йоханнесбурге (ЮАР). Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что в ходе рабочих заседаний саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях, а также актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня.