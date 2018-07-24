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В Госдуме заявили о недопустимости разрыва РСМД

Политика

Парламентарии предостерегают от прекращения режима нераспространения оружия

Москва, 24 июля 2018, 16:33 — REGNUM  В ходе встречи с участниками российско-американской конференции над контролем по вооружению речь шла о недопустимости разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом сообщил по итогам встречи глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы говорили о том, что нельзя допустить разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Если мы не сумеем его сохранить, то у нас не будет продлен 5 февраля 2021 года СНВ-3. И, по сути, весь режим нераспространения оружия, к сожалению, уйдет в историю», — сказал Слуцкий.

Одновременно парламентарий заявил о готовности продолжать диалог с обеими палатами Конгресса США по вопросам разоружения.

«Уверен, что этот месседж будет в Вашингтоне услышан. Было бы логично провести переговоры второго трека в плоскости парламентской дипломатии, а затем полноформатный официальный переговорный механизм по разоружению», — добавил глава комитета.

Мероприятие организовано совместно с институтом США и Канады Российской академии наук.

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