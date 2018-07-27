Под удар оппозиции Трамп подставился сам. Отдача будет долгой

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Хельсинская встреча Дональда Трампа и Владимира Путина мощно взбудоражила американское общество, СМИ и политикум. Реакция Трампа на информационную атаку, когда его обвинили даже в «предательстве», никого не убедила, и его заверения в том, что он разведке все-таки доверяет, создали впечатление слабости и податливости давлению. Что ждет Штаты за волной медийной истерии, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Волна спадает. На ее фоне практически незамеченными остались попытки Белого дома сделать и представить нечто хорошее для родной страны, например, подписание указа о создании правительственного совета по делам рабочих, новые данные об исторически низком уровне безработицы. Трамп долго строил образ успешной внешней политики, но теперь образ фатально проиграл в столкновении с проверенной временем американской русофобией. Найдутся ли новые прорывы до грядущих в ноябре выборов, неизвестно, а ведь от этих выборов будут зависеть следующие два года работы Трампа.

Очевидно одно: под удар Трамп подставился сам, и его противники такого шанса не упустили. Дальше логично ожидать развития этого несогласия с президентом в виде развития ограничения его власти во внешней политике. До выборов несколько месяцев — а политический ландшафт США меняется так, что победа на ноябрьских выборах республиканцам далеко не гарантирована.

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