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Под удар оппозиции Трамп подставился сам. Отдача будет долгой

Политика

Видимость дружелюбия между Трампом и Путиным многие в Вашингтоне сочли предательством со стороны президента. Хозяин Белого дома сам вложил в руки оппозиции мощнейшее оружие

Под удар оппозиции Трамп подставился сам. Отдача будет долгой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 27 июля 2018, 01:11 — REGNUM  Хельсинская встреча Дональда Трампа и Владимира Путина мощно взбудоражила американское общество, СМИ и политикум. Реакция Трампа на информационную атаку, когда его обвинили даже в «предательстве», никого не убедила, и его заверения в том, что он разведке все-таки доверяет, создали впечатление слабости и податливости давлению. Что ждет Штаты за волной медийной истерии, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Волна спадает. На ее фоне практически незамеченными остались попытки Белого дома сделать и представить нечто хорошее для родной страны, например, подписание указа о создании правительственного совета по делам рабочих, новые данные об исторически низком уровне безработицы. Трамп долго строил образ успешной внешней политики, но теперь образ фатально проиграл в столкновении с проверенной временем американской русофобией. Найдутся ли новые прорывы до грядущих в ноябре выборов, неизвестно, а ведь от этих выборов будут зависеть следующие два года работы Трампа.

Очевидно одно: под удар Трамп подставился сам, и его противники такого шанса не упустили. Дальше логично ожидать развития этого несогласия с президентом в виде развития ограничения его власти во внешней политике. До выборов несколько месяцев — а политический ландшафт США меняется так, что победа на ноябрьских выборах республиканцам далеко не гарантирована.

Читайте подробности: После Хельсинки. Травля Трампа на новом уровне

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Хроники турбулентной Америки
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