Референдума по Конституции в Польше не будет из-за неудобных вопросов

Москва, , 16:13 — REGNUM Правящая партия «Право и справедливость» отказывается даже теоретически ставить вопрос о конституционном закреплении членства Польши в НАТО и Европейском союзе на всенародном референдуме, напомнил шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ранее Комитет по вопросам законодательства сената Польши рекомендовал полному составу этой палаты не одобрять предложение о проведении конституционного референдума. Дуда предложил провести консультативный референдум по поводу целесообразности создания новой Конституции страны и ее возможных параметров.

Решению польского Сената не проводить предложенный президентом Польши Анджеем Дудой референдум существует множество объяснений и причин. Прежде всего, за решением Сената стоят интересы правящей партии «Право и справедливость», которая в итоге, видимо, все же не захотела давать президенту выступить с такой инициативой.

Хотел бы обозначить только одну линию, и она связана с вопросами для референдума, который выдвинул Дуда. Они касаются конституционного закрепления членства Польши в НАТО и Европейском союзе.

Правящая партия «Право и справедливость» отказывается даже теоретически ставить подобный вопрос на всенародном референдуме, даже если бы он был признан несостоявшимся из-за низкой явки, что, кстати, очень многими экспертами предполагалось. Сама даже постановка такого вопроса, видимо, не слишком комфортна для ПиС, потому что она, в зависимости от того, какие результаты будут получены, будет сковывать их маневренность в переговорах с Брюсселем.

Поскольку все же сегодня именно Брюссель является самым сложным партнером для Варшавы. И неслучайно некоторые голоса в «Права и справедливости» заявляют, что в Польше сейчас лучше иметь больше евроскептиков, чтобы этим можно было бы использовать в переговорах с Евросоюзом, потому что Брюссель, уверены в партии, требует слишком многого.

Польша хочет сохранить маневренность, что хорошо и для России, поскольку подтверждает, что на восточном направлении, теоретически, рамки компромиссов, рамки маневров не будут сужаться.

Напомним, на референдум предлагалось вынести десять вопросов, в том числе и о том, стоит ли вносить изменения в действующую Конституцию, или принять полностью новую. Еще были включены вопросы о закреплении на конституционном уровне семейных и христианских ценностей, а также о членстве страны в НАТО и ЕС.

Плебисцит планировалось провести 10 и 11 ноября 2018 года.