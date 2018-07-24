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Во всех крупных городах Казахстана поданы заявления на проведение митингов

Политика

Митинги посвящены реформе МВД

Астана, 24 июля 2018, 16:15 — REGNUM  В большинстве городов Казахстана поданы заявления на проведение митингов по реформе министерства внутренних дел, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на алма-атинского активиста Доса Ильяшева.

По его словам, почти во всех городах заявление на проведение акций было зарегистрировано. Ильяшев добавил, что лично отправил 17 заявлений на согласование мест и времени проведения митингов.

Общественность Казахстана возмутило резонансное убийство известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, которое выявило проблемы в системе МВД Алма-Аты и республики. Активисты требуют провести реформу МВД с целью повышения эффективности деятельности ведомства по борьбе с преступностью.

Напомним, 24 июля заместитель главы МВД Казахстана Рашид Жакыпов на вопрос о митингах сказал, что решение принимают акиматы (администрации) городов. Он добавил, что в случае запрета митинга правоохранительные органы будут действовать в рамках закона.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественность Алма-Аты потребовала отставки главы МВД Казахстана

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Политическая жизнь Казахстана
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