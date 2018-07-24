«Всю страну надо лечить» – депутат Госдумы РФ о ситуации на Украине

Москва, , 17:14 — REGNUM Актер Анатолий Пашинин уехал воевать на Донбасс из-за творческого кризиса, считает член комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Журавлёв. Об этом он заявил 24 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Насчёт этого парня — что его лечить? Там (на Украине — прим. ИА REGNUM ) таких 90%, — сказал Журавлёв. — Там всю страну лечить надо. Мне представляется, что человек, который получил тут хорошее образование, сыграл в отличных фильмах, сейчас испытывает творческий кризис».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, актёр Анатолий Пашинин, воюющий в составе ВСУ, сравнил Украину с колонией, а её население — с папуасами. Он заявил, что жителям Украины неинтересно будущее их страны. Также Пашинин заявлял, что ему приятно участвовать в боевых действиях в Донбассе из-за «всплеска гормонов» и что это доставляет ему «чудовищное удовольствие».