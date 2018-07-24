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Назначен министр труда и соцразвития Краснодарского края

Политика

Социальный блок правительства больше двух лет был без руководителя

Краснодар, 24 июля 2018, 16:01 — REGNUM  Министром труда и социального развития Краснодарского края назначен Константин Федоренко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 24 июля, распоряжение о назначении подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Федоренко — уроженец Краснодарского края, окончил Кубанский государственный технологический университет. До 2013 года работал в администрации Белореченского района, в 2013 году перешел на должность замминистра образования и науки Краснодарского края. С августа 2017 года исполнял обязанности министра образования, науки и молодежной политики края.

Отметим, что в течение двух лет министерство соцразвития работало без постоянного руководителя: обязанности министра исполнял Сергей Белопольский, сообщила «Живая Кубань».

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