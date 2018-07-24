Эдуард Филипп обвинил оппозицию в «желании создать кризис»

Париж, , 16:05 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп обвинил оппозицию в том, что «они не хотят найти истину в деле бывшего сотрудника Елисейского дворца, а стремятся создать кризис», сообщает Europe1.

Эдуард Филипп призвал депутатов к «солидарности» в деле о бывшем сотруднике Елисейского дворца Александре Беналля, избившего манифестанта на демонстрации 1 мая, в отношении которого начато расследование.

«Оппозиция в очередной раз хочет нанести вред, нанести вред главе государства, нанести вред правительству, нанести вред большинству, и они будут делать все возможное, чтобы спор продолжался как можно дольше», — заявил премьер-министр.

Эдуард Филипп также заявил, что президент Франции выступит по этому вопросу, когда сочтет нужным.