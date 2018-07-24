В Казахстане начались учения по радиационной и химической защите

Астана, , 16:02 — REGNUM На западе Казахстана проходят масштабные военные учения подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на региональное командование «Запад».

С 16 июля по 3 августа военнослужащие закрепят навыки по радиационно-химико-биологической разведке, дегазации и дезактивации техники и преодолению зараженных участков местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Джизакской области Узбекистана закончились совместные узбекско — казахстанские военные учения, в ходе которых военнослужащие двух стран отработали действия по ликвидации террористической группировки.

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